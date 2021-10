La Tv della Repubblica Ceca a Cirò Marina, registrata puntata programma nel Laboratorio Lucchetta

Si è tenuta presso il Laboratorio Lucchetta a Ciro’ Marina la registrazione del programma “Manu e Matteo in viaggio” trasmesso sulla Ceska Televize, la TV di stato della Repubblica Ceca (equivalente a Rai Uno)

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 14 Ottobre 2021.

Il popolare programma, giunto alla terza edizione, prevede 10 puntate che andranno in onda in prima serata.

Le prime due serie da settembre a novembre 2019 e 2020 hanno avuto uno share di 1 milione di telespettatori, tenendo conto che la popolazione della Repubblica Ceca è di 10 milioni di abitanti. I due conduttori sono Emanuele Ridi e Matej Ruppert.

Il primo è un cuoco italiano che dirige due ristoranti molto conosciuti nel centro di Praga, già protagonista di varie trasmissioni sulle reti televisive ceche. Il secondo è un cantante ceco, frontman del gruppo Monkey Business. Entrambi sono personaggi dal grande appeal per i telespettatori del posto. I due presentatori viaggiano alla scoperta delle bellezze e delle bontà italiane.

Antonio Lucchetta ha accolto gli illustri ospiti nella location del Laboratorio dove si è svolta prima una piccola dimostrazione della salatura dei pesciolini pepati.

Successivamente la Maccaroni Chef Academy del CEO Manager Dott. Corrado Rossi – sempre attenta alla valorizzazione e promozione delle eccellenze della nostra regione – grazie all’opera dello Chef Roberto Spizzirri ha saputo esaltare il prodotto appena preparato con un piatto semplice e dal sapore tradizionale – Spaghetti con pesciolini e mollica di pane croccante.

Oltre al Laboratorio Lucchetta e le sue produzioni apparirà anche il territorio di Cirò Marina, un elogio prestigioso per un territorio ricco di tradizione e peculiarità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA