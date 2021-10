Il Comune di Saracena sostiene l’avvio di nuove attività economiche, 2 mila euro per quattro giovani imprenditori

Il sindaco Renzo Russo: “diamo fiducia a chi crede nel territorio e prova a ripartire dopo la pandemia”

La Redazione

Saracena,

giovedì 28 Ottobre 2021.

«Un piccolo aiuto per recuperare quella fiducia nel futuro di cui la pandemia ci ha privato e, soprattutto, ripartire dal e nel nostro comune puntando su settori trainanti la nostra economia». Così il sindaco, Renzo Russo, ha salutato il contributo di 2000 mila per quattro giovani imprenditori del comune di Saracena che in questi giorni hanno ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale, beneficiando del sostegno economico previsto dall’esecutivo come formula a fondo perduto per incrementare la ripartenza economica.

Il 2 novembre del 2020 era stato predisposto un bando apposito che metteva a disposizione la somma di 10mila da destinare al sostegno di nuova imprenditoria nei settori trainanti per l’economia di Saracena: turismo, agricoltura, enogastronomia.

A quel bando hanno risposto quattro giovani che hanno deciso di investire sul territorio provando a fare impresa partendo dalle peculiarità del contesto in cui vivono e sono stati destinatari della somma predisposta dal bando per «sostenere – ha aggiunto Russo – coloro i quali credono nel territorio e nelle sue potenzialità. Un piccolo segno di vicinanza e sostegno che servirà per dimostrare quanto crediamo, come giunta, all’intrapresa privata che sostiene le economie sostenibile attorno al borgo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA