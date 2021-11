Calabretta: “Sorical resta l’unico obiettivo della Regione Calabria e punta ad investire su dighe e acquedotti”

Proficuo incontro con il Presidente Occhiuto: “Ha condiviso tutto il percorso”

La Redazione

Catanzaro,

lunedì 22 Novembre 2021.

“Il percorso intrapreso da alcuni sindaci calabresi di utilizzare “Cosenza Acque” quale condizione per partecipare al bando indetto dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile non inficia il percorso che la Regione ha intrapreso per giungere in brevissimo tempo alla pubblicizzazione di Sorical e all’uscita, dopo 10 anni, dalla liquidazione volontaria decisa all’epoca dai soci”. Lo ha detto il Commissario Liquidatore della Sorical incontrando diversi amministratori locali in un incontro a Catanzaro. “Cosenza Acque”, mai operativa, è in liquidazione coatta dal 2016, si sta pensando di trasformarla in consorzio tra Comuni e metterla nelle condizioni di partecipare al bando e avviare le attività del gestore delle reti idriche e della depurazione. Si tratta dunque di due percorsi differenti che nel medio termine devono confluire in un unico soggetto. Sorical pubblica – ha spiegato Calabretta – resta l’obiettivo della Regione, confermato anche da un recente incontro che ho avuto con il presidente della Regione Roberto Occhiuto. Sorical è una società che se rilanciata può continuare ad essere al vertice del servizio idrico. Ci sono le competenze e le professionalità e tutto ciò è riconosciuto dagli addetti ai lavori.” Rispetto ad alcune strumentali polemiche degli ultimi giorni Calabretta ha fatto presente che “chi interviene nel dibattito in maniera superficiale si comporta come un politicante dilettante che parla “per sentito dire” e dimostra di essere ostile a prescindere nei confronti di Sorical. Detrattori che ne sanno poco e parlano a sproposito facendo una pessima figura: se veramente hanno interesse per il futuro di Sorical, dei suoi lavoratori e del servizio idrico calabrese mi sarei aspettato la richiesta di un incontro per un confronto e per approfondire il tema di cui “sparlano” senza ipotizzare alcuna soluzione. I problemi che stiamo cercando di risolvere sono problemi ventennali”.

Rispetto ai rapporti con i sindacati, Calabretta ha detto di aver “molto apprezzato molto la CGIL che in questi giorni pubblicamente ha confermato che Sorical è l’unico soggetto in Calabria che potrà gestire il servizio idrico integrato. In verità anche le altre sigle sindacali sono concordi con questo percorso. Il socio privato ha chiesto dal 2015 di lasciare le quote perché il gruppo francese non ritiene più strategica la presenza in Calabria. Anni fa hanno fatto la stessa cosa con i rifiuti poiché gestivano gli impianti della Regione.”

Alla domanda degli amministratori sul futuro della Sorical se non dovessero essere il gestore del servizio idrico integrato, il commissario ha riposto: “Il futuro della Sorical lo decide la Regione non i Comuni. Le infrastrutture idriche regionali sono un patrimonio importante che va valorizzato e troppo strategico per la Calabria. E’ intenzione della Regione di investire nella Sorical e il Pnrr offre le risorse per un investimento di grande portata si dighe e grandi acquedotti non sostenibile con i proventi della tariffa che pagano i cittadini”. Per Calabretta “è legittimo che i Comuni si preoccupino di intercettare finanziamenti europei per mettere ordine nelle reti idriche vetuste e senza manutenzione straordinaria da decenni. Noi ci stiamo preoccupando di garantire il servizio idrico ai calabresi, abbiamo appena chiuso il contratto di fornitura energetica per il 2022 e sarà un salasso, un aumento di almeno 10 milioni di euro. Un costo che sfiorerà i 45 milioni di euro pari a quasi il 60% dei costi della società. Di questo ho informato la Regione e i Comuni devono essere consapevoli che senza l’elettricità l’acqua non arriverà ai serbatoi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA