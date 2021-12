“Questo Natale regala il panettone” lo slogan del Banco Opere di Carità in tutta Italia, anche a Cirò Marina

Progetto realizzato con la collaborazione e sostegno della nota Associazione “Fatto da Noi” all’interno della quale lavorano giovani e meno giovani colpiti dalla sindrome di Down

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 02 Dicembre 2021.

“Questo Natale regala il panettone”, è lo slogan che il Banco delle Opere di Carità in tutta Italia e, convintamente e solidarmente anche a Cirò Marina, come riferito dai titolari Giovanni Rizzo ed Elisa Santoro, hanno promosso per sostenere percorsi di autonomia per le persone diversamente abili. Una campagna nazionale alla quale ha inteso aderire, come dicevamo, anche il Banco delle opere di Carità di Cirò Marina. Un progetto realizzato con la collaborazione e sostegno della nota Associazione “Fatto da Noi” all’interno della quale lavorano giovani e meno giovani colpiti dalla sindrome di Down. Un panettone o un pandoro artigianale che lo si può avere con una donazione di soli 10 euro e che permetterà di destinare il ricavato alle attività della Onlus e sarà impiegato per aiutare tante associazioni che si occupano di disabilità. “La donazione in cambio di un panettone o pandoro, è un piccolo dono, che può fare la differenza per dare prospettive di vita indipendente alle persone con disabilità, ci ha dichiarato Elisa Santoro e, quindi, è un dono doppiamente buono, che speriamo siano in tanti a scegliere in prossimità delle feste Natalizie”.

