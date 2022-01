Coronavirus: 2.564 casi attivi nel crotonese. 1.584 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 30 gennaio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

domenica 30 Gennaio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2001564 (+8.261).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 168966 (+1.291) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6755 (77 in reparto, 9 in terapia intensiva, 6669 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16469 (16273 guariti, 196 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 10389 (144 in reparto, 7 in terapia intensiva, 10238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31884 (31077 guariti, 807 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2564 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13457 (13300 guariti, 157 deceduti). –

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11229 (140 in reparto, 14 in terapia intensiva, 11075 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54546 (53985 guariti, 561 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 10135 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10120 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9790 (9649 guariti, 141 deceduti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA