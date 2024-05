Share on Twitter

Nel cuore della stagione teatrale 2023-2024, la rassegna Alikia si distingue con uno spettacolo che promette di catturare l’immaginazione del pubblico. La commedia degli equivoci per eccellenza, il gioco del doppio che esalta una comicità naturale senza mai scadere nell’ovvio, trova nuova vita nella trasposizione scenica nell’antica Krimisa realizzata dall’estro di Elio Malena. “MENECMI A KRIMISA”, proposto dalla compagnia teatrale KRIMISA, è uno spettacolo da non perdere.

La trama avvincente di “MENECMI A KRIMISA” offre una miscela irresistibile di inganni, identità scambiate e situazioni comiche, il tutto ambientato in un’antica e affascinante cornice. L’estroso adattamento di Elio Malena trasporta il pubblico nel cuore di Krimisa, un mondo dove la confusione regna sovrana e le identità si intrecciano in maniera deliziosamente disorientante.

La compagnia teatrale KRIMISA, rinomata per la sua maestria nell’interpretare classici con uno spirito fresco e innovativo, si immerge con fervore in questo capolavoro di comicità e intrigo. Ogni membro del cast porta il proprio talento e la propria energia, creando uno spettacolo vibrante e coinvolgente che lascerà il pubblico sorpreso e divertito.







L’appuntamento è fissato per stasera 5 maggio 2024, alle ore 19:00, nella suggestiva sala Floriana Maietta del Teatro ALIKIA di Cirò Marina. Un’opportunità unica per immergersi nell’arte e nella magia del teatro, e lasciarsi trasportare in un’avventura indimenticabile attraverso le strade di Krimisa.

Non perdete l’occasione di vivere “MENECMI A KRIMISA” – uno spettacolo che vi farà ridere, pensare e emozionare, il tutto in un’unica serata straordinaria.