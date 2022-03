Football, Loiacono e Pucci al raduno del Blue Team di flag football femminile

Sabrina Loiacono e Rosaria Pucci sono state convocate dall’Head Coach Omar Passera al prossimo raduno del Blue Team di flag femminile che si terrà il 5 ed il 6 marzo a Cecina (LI)

Crotone,

lunedì 07 Marzo 2022.

Sabrina, quando hai iniziato a praticare questo sport e perché proprio il flag football?

Sabrina Loiacono, #50: “Ho iniziato a giocare a flag football nel 2018 quando insieme ad altri componenti del team abbiamo avviato e fondato il progetto della flag femminile, dopo aver seguito per anni gli Achei, la passione per questo sport è cresciuta insieme a me e da qui la voglia di far parte di un team e crescere a livello sportivo. Sono entusiasta e soprattutto grata per questa opportunità. È un’occasione di crescita incredibile e per questo la voglia di fare bene è tanta.

Saremo le prime a portare lì il nostro stemma e per noi è un grande onore, non vediamo l’ora di dare il massimo e goderci questa esperienza.

GO ATHENAS e GO BLUE!”

Prima convocazione in veste Blue: Rosaria, che emozioni si provano a confrontarsi con le migliori atlete di Italia?

Rosaria Pucci, #11: “È stata una bella soddisfazione poter leggere il proprio nome nell’elenco della FIDAF insieme alle migliori atlete d’Italia. Di strada da fare ce n’è ancora tanta, ma a piccoli passi si possono raggiungere grandi traguardi.

Ci metterò tutta la determinazione e la grinta necessaria e soprattutto il cuore in questo raduno che di emozioni ne regalerà tante. Sono contenta di condividere quest’esperienza con la mia compagna di squadra, nonché la mia spalla, Sabrina, a prescindere dal risultato ci divertiremo come abbiamo sempre fatto.

Come sempre GO ATHENAS e in questo caso GO BLUE!”

Inoltre, ci teniamo a fare un ringraziamento speciale alle nostre compagne di squadra per il supporto e la carica. E per essere state fondamentali per il raggiungimento di questo piccolo traguardo.

Un grazie immenso va a tutto il coaching staff che ci ha formate e che ci motiva ogni giorno a superare i nostri limiti e alla dirigenza per la fiducia che ripone in noi. #50 #11

