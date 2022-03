Coronavirus: 3.712 casi attivi nel crotonese. 2.451 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 11 marzo

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 11 Marzo 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2401548 (+12.242).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 238287 (+2.451) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4470 (60 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26308 (26071 guariti, 237 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 17168 (93 in reparto, 3 in terapia intensiva, 17072 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36891 (35963 guariti, 928 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3.712 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20548 (20360 guariti, 188 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10075 (122 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9947 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 88700 (88049 guariti, 651 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13384 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15155 (15000 guariti, 155 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 4 nuovi casi a domicilio e 1 dimesso guarito.

Bollettino 11 marzo

