Al via la prima edizione del Festival “La Calabria delle donne”, ecco il programma

A renderlo noto è Eugenia Garritani Presidente Associazione Equilibri

Crotone,

domenica 13 Marzo 2022.

Quest’anno ha preso il via la prima edizione del Festival La Calabria delle donne, dedicato al genio

femminile, in particolare alle donne che hanno lasciato traccia di sé con scritti pubblicati e non .

Difatti, questa prima edizione porta il titolo Donne di carta per sottolineare la presenza femminile

nella letteratura , nella saggistica , nel pensiero scritto. Il Festival , nato in Sicilia, ha varcato lo

Stretto e ha trovato grande risonanza in Calabria dove sono emersi dall’oblio del tempo 40

personaggi femminili che saranno presentati in un fitto programma nel mese di marzo a cura di

scuole, associazioni, circoli culurali ,enti vari . Il Festival è patrocinato dalla Regione Calabria e

dalla Presidenza del Consiglio. Infatti, il programma è stato presentato a cura delle direttrici

artistiche per la Sicilia e la Calabria, Fulvia Toscano e Mariangela Presta , presso la Commissione

Cultura della Camera dei Deputati, il 7 marzo. Anche l’Ass.Equilibri ha aderito al Festival, iniziando un’accurata ricerca nel territorio crotonese per scoprire personaggi femminili che hanno

lasciato i loro pensieri in diari, manoscritti o in opere pubblicate. L’ adesione è legata agli obiettivi

di valorizzazione del genio e del talento femminile che l’Ass. Equilibri persegue con impegno da

quando è nata, dedicando annualmente una serie di laboratori di lettura nel mese di marzo alle

figure femminili e un concorso intitolato Donne di carta, in cui gli alunni delle varie scuole

aderenti alla Rete Equilibri sono invitati a presentare con disegni , dipinti, cartelloni, i personaggi

femminili , incontrati nelle opere di narrativa lette nel corso dell’anno, che confluiscono in una

grande mostra nell’ambito della Festa del libro che annualmente si svolge presso una scuola. La

ricerca di personaggi femminili che hanno lasciato tracce scritte non è stata facile , perchè il velo

del tempo ha coperto ogni cosa , anche a distanza di pochi decenni, ma la risolutezza nella ricerca

ha fatto sì che emergessero due personaggi femminili significativi che è giusto portare a

conoscenza di un più vasto pubblico e del territorio in cui queste donne sono vissute. Il legame tra

persone e territorio può diventare un punto di forza per lo sviluppo di un turismo culturale che dona

significato e senso ai luoghi.

Per Strongoli , è emerso il profilo di Giovanna Graziani Pucciarelli, che ha lasciato oltre cento

poesie , pubblicate postume a cura delle figlie , per mantenerne il ricordo nella sfera familiare. Per

presentare questa poetessa l’Associazione ha scelto il mezzo di un breve video dal titolo Tempi di-

versi per evocare con immagini e voci le stagioni della sua vita. Il video è stato curato da Maria

Francesca Anili, le poesie sono state recitate da Maria Todaro, i filmati sono stati girati da Tiziana

Greco, Angela Manfredi, Eugenia Garritani, mentre la scheda biografica è stata predisposta da Lina

Garritani. Si ringrazia il notaio Carlo Perri che ha aperto il Palazzo Perri-Pucciarelli per girare

alcune scene del video. Il Comune di Strongoli ha patrocinato l’iniziativa e tramite l’Assessore alla

cultura Giovanna Arrighi darà risalto al legame tra poetessa e luoghi in cui è vissuta. L’iniziativa è

stata sostenuta anche dall’Ass. Il Melograno che ha fornito supporto organizzativo. Il video sarà

presentato con una diretta FB, alle ore 17 del giorno 19 marzo, e sarà possibile vederlo sul profilo

FB del Festival La Calabria delle donne e sulla pagina de Associazione Equilibri.

Per il territorio di Cirò e Cirò Marina si è imposta con per la molteplicità delle sue opere Adriana

Capoano, una donna con una grande dinamicità culturale che ha indagato in profondità vari campi

culturali, dalla poesia, alla saggistica, alla prosa, all’animazione culturale con la fondazione di

numerosi circoli culturali . Anche per Adriana Capoano l’Associazione ha scelto la presentazione

con un video a cui è stato dato il nome In viaggio con Adriana per intraprendere con lei il viaggio

della conoscenza delle sue opere. Il video e la scheda biografica sono stati curati da Maria Notaro,

le voci narranti sono dei lettori del Cicolo LAV di Cirò Marina, le immagini di Dina De Marco e

Salvatore Papaianni

I Comuni di Cirò e Cirò Marina hanno patrocinato l’iniziativa e l’Ass. Alla cultura Virgina Marasco

curerà il legame tra scrittrice e territorio. Il video sarà presentato con diretta FB , alle ore 17 del 20

marzo e sarà possibile vederlo sul profilo FB del Festival La Calabria delle donne e sulla pagina de

Associazione Equilibri.

