Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana n.85 del 25.10.2022 i bandi di concorso emanati dal Comune di Crotone per l’assunzione di un operaio, un giardiniere, un esecutore amministrativo ed un agronomo (part time al 50%).

Concorsi che seguono quelli già banditi ed in essere per il reclutamento di altre figure professionali.

Anche in questo caso l’iscrizione ai concorsi avverrà attraverso la piattaforma informatica dedicata comunecrotone.concorsismart.it.

Il vice sindaco ed assessore al Personale Sandro Cretella, così come è avvenuto per i precedenti concorsi, ricorda che anche in questo caso si procederà all’applicazione del principio delle “graduatorie lunghe”.







ADVERTISEMENT

Oltre ai posti messi a concorso ci sarà successivamente la possibilità, da parte dell’Ente, di attingere alle graduatorie degli idonei per ulteriori assunzioni nell’ambito del piano del personale 2022/2025