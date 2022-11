Crotone mette in campo un vero progetto di Smart City finalizzato a favorire la viabilità ma anche a consentire agli utenti delle strisce blu ad ottenere nei mesi successivi importanti vantaggi in termini di risparmio.

Per la realizzazione della Smart City il Comune di Crotone ha scelto Park It, azienda leader in Italia da oltre 30 anni e presente sul territorio nazionale con oltre 450 progetti, aggiudicataria del nuovo servizio, risultata la migliore per il progetto tecnologico proposto.

Viene, infatti, messa in campo, oltre l’esperienza anche la migliore tecnologia a disposizione, con l’obiettivo di rendere quanto più possibile agevole l’utilizzo dei parcheggi ogni giorno da parte dei cittadini.







Ai canonici metodi di pagamento con monete e carte di credito, verranno messe a disposizione due strumenti digitali: una app denominata “Park&Pay” che consente di pagare la sosta comodamente con il proprio Smartphone e un portale web abbonamenti grazie al quale si potrà sottoscrivere ed acquistare il proprio abbonamento in totale autonomia, riducendo spostamenti ed inutili perdite di tempo.

Dal 21 novembre, inoltre, è prevista l’apertura di uno sportello aperto al pubblico, presso la sede di via Tedeschi 7, dal lunedì al sabato, a cui fare riferimento per chiedere tutte le info riguardanti il servizio.

Uno strumento utile ai cittadini di informazione e comunicazione.

Oltre all’infopoint cittadino di Via Tedeschi, i canali di contatto saranno i seguenti:

Numero di telefono Infopoint 345.6786593;

Indirizzo mail di riferimento: park.crotone@parkit.it

URL Portale Abbonamenti: https://abbonati.movesmarter.it/ (attivo dal prossimo 21 novembre)