Si è tenuto un incontro amichevole tra il Circolo “G. Almirante “, rappresentato dal Commissario territoriale Dott.ssa Maria Daniela Panteca, e il neo Senatore della Repubblica Ernesto Rapani, membro della II Commissione Permanente Giustizia, alla presenza del Commissario cittadino di Ciro’ , avv. Mario Caruso, e a Marco Stasi , in rappresentanza di Gioventù Nazionale, si è colta l’ occasione di rincontrare sostenitori e simpatizzanti di partito dopo l’elezione in Parlamento.

Si è voluto focalizzare sulle principali problematiche che il Senatore Rapani conosce bene in quanto sempre presente in passato per casistiche poste in evidenza dal circolo. Si è potuto fare il punto su prossime iniziative ed interventi da mandare avanti con particolare attenzione a tutta la fascia ionica calabrese, da sempre messa in disparte e che è già oggetto di tavoli di lavoro in collaborazione con il Coordinatore Provinciale Avv. Michele De Simone. Il Senatore ha ribadito che, essendo lui stato eletto per espressione diretta anche di questo territorio, sarà a disposizione come rappresentante attivo di tutte le esigenze presenti. Tra le tante carenze ed necessità si è offerto di supportare ed accelerare la proposta da tempo in essere dell’istituzione di un Commissariato di Polizia nel nostro Comune, considerato come supporto necessario per garantire la pubblica sicurezza nel controllo del territorio, in aggiunta al già oneroso sforzo della Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza presenti.

La certezza che da qui in avanti ci sia un’attenzione maggiore proprio per la vicinanza che ci accomuna da tempo e che potrà portare solo miglioramenti ed idee propositive per il rilancio della nostra comunità.

E’ quanto afferma la Dott. ssa Maria Daniela Panteca, Commissario cittadino del Circolo “G. Almirante” di Ciro’ Marina.