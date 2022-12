Strongoli. Parcheggi gratuiti per donne in gravidanza, genitori con bambini fino a 2 anni e disabili: in arrivo 12 stalli rosa al Comune

Domanda per ottenere il contributo per la realizzazione dei parcheggi gratuiti, relativi agli “STALLI ROSA”adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a due anni, e ai parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria.Pertanto, a breve, saranno realizzati su tutto il territorio comunale 12 Stalli […]