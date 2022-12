La Punta Alice chiude l’anno 2022 col botto! Il coach Francesco Fuscaldo è stato, infatti, nominato secondo allenatore della Rappresentativa Territoriale Calabria Centro, giusto riconoscimento personale e per la società, frutto del lavoro svolto negli anni da tutto lo staff tecnico e dirigenziale e che ha visto incrementare notevolmente il numero delle iscritte in questa stagione sportiva, circa 100

Per questo importante traguardo, il presidente Nicola Lategano, il presidente onorario Cataldo Fuscaldo e tutti i soci, oltre a congratularsi con lo stesso tecnico, intendono ringraziare anche il Presidente del Comitato Territoriale Calabria Centro Emilio Grandinetti e tutto il Comitato per la fiducia riposta in lui.

La Punta Alice è guidata tecnicamente, oltre che dallo stesso Fuscaldo, anche da Raffaele Ferrari. I due assieme allenano la squadra femminile impegnate nel Campionato di Prima Divisione (due vittorie ed una sconfitta l’attuale bottino in campionato), i gruppi Under12, under13 ed under14 e, con l’aiuto di Nicodemo Arcuri e Maria Carmela Cerminara, si occupano delle bimbe più piccoline della categoria Minivolley.

Non è solo la Pallavolo a dare soddisfazioni in casa Punta Alice. La scuola calcio può infatti vantare un numero alto di iscritti (160 ragazzi) ed anche buoni risultati sul campo con l’attuale primo posto in classifica (5 vittorie e 0 sconfitte) della categoria unde15 guidata dal mister Nicodemo Arcuri coadiuvato dal giovane Giovanni Lategano. A completare lo staff tecnico nelle altre categorie ci sono il sempreverde mister Antonio “Totò” Morise, Nicola Lategano, Francesco Fuscaldo ed i giovani Pasquale Lucarelli ed Antonio Germinara.

Capitolo Basket. Nuovo sport, nuovo entusiasmo. Questa disciplina sbarca in città per la prima volta ed i risultati in termini di iscrizioni, al momento, sono di buon auspicio per il futuro. Le due categorie formatesi sono seguite dal coach Emanuele Del Zaino, con un passato nel movimento cestistico reggino, con la collaborazione del piu giovane Vincenzo Vizza.

Un 2022 che si chiude col sorriso per la società di Via Gioacchino Murat, formato da ottimi risultati non solo sul campo ma anche in meriti di riconoscimenti federali. La Punta Alice svolge attività federali da 27 anni sul territorio ed i risultati di qualsiasi genere sono frutto anche di questa esperienza pluriventennale.







