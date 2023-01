Si è svolta a Napoli, dal 18 al 21 Dicembre 2021 la Conferenza Europea “Erasmus+ contribution to european civic participation”, organizzata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

La Conferenza ha visto la partecipazione di 150 persone provenienti da 14 paesi Europei e da diversi settori tra Ambasciatori Erasmus+ scuola/educazione degli adulti, Role Model, Alumni dell’Istruzione Superiore da tutta Europa, oltre allo staff di diverse Agenzie Nazionali Erasmus+ Europee.

Tra gli Ambasciatori Erasmus+ ha partecipato la prof.ssa Ornella Pegoraro, Ambasciatrice E+ Scuola Calabria, a seguito di selezione da parte dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE.

Il meeting transnazionale è stata finalizzato a creare attività di cooperazione, scambio di buone pratiche e attività di networking tra una sinergia tra vari soggetti partecipanti attivi nel Programma Erasmus+

La due giorni ha previsto svariate attività: la prima giornata, svoltasi in sessione plenaria, è stata aperta dai saluti della coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ dott.ssa Sara Pagliai, della dott.ssa Immacolata Grimaldi (Ministero dell’Istruzione e del Merito), del Direttore USR Campania Ettore Acerra; a seguire il keynote su “Democrazia europea, partecipazione civica e la Conferenza sul Futuro dell’Europa”da parte di Paul Blokker, professore di Sociologia politica all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum e il keynote sulla partecipazione civica da parte della prof.ssa Kalypso Nicolaidis, Euroean University Institute(on line).

Sono poi state presentate delle buone pratiche e delle riflessioni sul Programma da esperti dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Francese(Christelle Coet-Amette e Annabel Vuiller-Cools) e dai ricercatori INDIRE Giuseppina Rita Mangone, che ha presentato il Progetto Piccole Scuole coinvolte nel processo di cittadinanza attiva, Nicola Malloggi e Mario Venturella che hanno presentato i dati della ricerca su alcune scuole INDIRE che promuovono la partecipazione attiva sia in Progetti PON che Erasmus+.

Nel pomeriggio si sono svolte sessioni di lavori di gruppo con la costituzione di 11 tavoli tematici, incentrati sul civic engagement (Partecipazione civica) e condivisione delle esperienze dei partecipanti.







ADVERTISEMENT

La giornata si è conclusa con l’eccezionale esibizione dell’Orchestra Erasmus+”,sapientemente diretta dal Maestro Elio Orciuolo, nel concerto “Christmas is Peace”.

Nella seconda giornata si è svolta l’iniziativa “Erasmus va in città”: i partecipanti, suddivisi in 13 Delegazioni internazionali, si sono recati in rispettive scuole di Napoli per disseminare le proprie esperienze Erasmus+e sensibilizzare gli studenti e docenti sulle opportunità del Programma Erasmus+ con particolare focus su tematiche relative al civic engagement.

La Conferenza ha avuto un grandissimo successo con risultati notevoli che contribuiranno a una maggiore diffusione del Programma Erasmus+ e dei valori della cittadinanza attiva e democratica sia a livello nazionale che internazionale.

Prof.ssa Ornella Pegoraro