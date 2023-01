Come era stato preannunciato durante la presentazione delle opere pubbliche del comparto scuole, avvenuto nel mese scorso durante la conferenza stampa promossa dal Sindaco Sergio Ferrari, oggi, l’inaugurazione di uno dei tanti interventi. E’ toccato alla scuola per l’infanzia di Via Capotrionto che alla presenza di S.E. il Vescovo di Crotone, Angelo Panzetta, dello stesso Sindaco Sergio Ferrari e della Dirigente dell’Istituto Comprensivo Casopero, Graziella Spinali, nonché dell’Assessore ai lavori Pubblici, Vincenza Crogliano e componenti la Giunta della città, hanno come da tradizione tagliato il nastro e consegnato ufficialmente alle insegnanti e ai bambini del plesso, la struttura adeguata sotto il profilo sismico, di efficientamento energetico, impiantistica e strutturale complessiva. Una scuola pronta quindi a riprendere all’interno della struttura rinnovata, il lavoro educativo e formativo alla quale è chiamata e che per “i bambini deve trovare l’atmosfera, l’attenzione e l’amore che favorisca la loro crescita armoniosa, in continuità con l’amore e l’affetto che devono ricevere nelle proprie famiglie”, come ha detto nel suo intervento S.E. Angelo Panzetta. Una cerimonia avviata con il consueto taglio del nastro, alla presenza di genitori, bambini, istituzioni e corpo insegnante ed educativo. “Soddisfatto e particolarmente grato a tutti coloro che hanno reso possibile la ripartenza della struttura, ha detto il Sindaco Sergio Ferrari, che ha voluto ringraziare anche la ditta Varano di Crotone, che nell’arco di un anno, in piena sinergia con l’Ente, ha reso possibile la messa a terra di questo intervento, costato circa 500 mila euro”, ma che vedrà ancora ulteriori interventi per rendere fruibile al meglio anche l’area esterna che sarà attrezzata con giochi. Doveroso anche il saluto della stessa Dirigente, Graziella Spinali, che nel porgere gli auguri al suo corpo docente e ai bambini, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’attenzione e l’impegno verso il mondo scolastico e il futuro dei bambini anche perché, inaugurare una nuova scuola è sempre un momento importante di grande soddisfazione per tutta una comunità, ancora di più quando questa è moderna, funzionale, bella e naturalmente sicura”. Una scuola rinnovata che è stata anche l’’occasione per il Sindaco di dedicare un commosso pensiero ad una delle insegnanti del plesso, Angela Micalizzi, oggi non più con noi, rappresentata dalla famiglia Senatore che ha voluto donare una targa a ricordo e che lo stesso Sindaco ha voluto apporre sulla parete di un’aula con la benedizione dello stesso Vescovo. Il taglio della torta, il brindisi ben augurale, i canti dei bambini, sono stati il giusto corollario di un primo risultato dell’impegno amministrativo che nei mesi prossimi vedrà avviati i tanti altri lavori preannunciati sulle altre strutture scolastiche. Ed è proprio sulla qualità dell’edilizia scolastica che l’Amministrazione Comunale, punta, avendo da tempo avviato un gruppo di lavoro con cui si vuole ripensare proprio gli spazi della scuola, pensando che la funzione didattica e sociale debba andare sempre di pari passo al benessere degli ambienti e quindi degli alunni e di chi li vive quotidianamente. Non si tratta quindi solo di aver rigenerato un edificio efficiente nell´uso dell´energia, ma anche di porre la massima attenzione al basso impatto ambientale dei materiali utilizzati, all’accurata gestione ed utilizzo delle risorse idriche, alla salubrità degli ambienti e al comfort per i bambini, alla gestione ottimale della struttura nel tempo”.

