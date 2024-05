“Non si fa mai un viaggio. Il viaggio ci fa e ci disfa, il viaggio ci inventa.” – David Le Breton.

Un’opportunità unica ha premiato 52 alunni dell’IIS Ciliberto Lucifero che, accompagnati dai docenti Carvelli, Paturzo, Scicchitano e Via, hanno intrapreso una crociera gratuita sulla nave MSC Sinfonia grazie al progetto PCTO. Questa straordinaria esperienza è stata destinata agli alunni più meritevoli dei due istituti, offrendo loro un’avventura educativa e culturale attraverso il Mediterraneo Orientale.

L’entusiasmo dei ragazzi era palpabile fin dal primo momento, pronti a esplorare ogni angolo, anche il più nascosto, delle meravigliose città che li attendevano. La crociera è partita dal porto di Brindisi, da cui hanno salpato verso mete affascinanti. La prima tappa è stata Mykonos, famosa per le sue case bianche, spiagge e i mulini a vento con viste mozzafiato sul Mar Egeo. Come disse Ernest Hemingway, “Non c’è nulla di nobile nel sentirsi superiore a un altro uomo; la vera nobiltà sta nell’essere superiore alla persona che eravamo fino a ieri”. Qui, gli studenti hanno imparato a conoscere la bellezza della semplicità con le sue viuzze le case bianche con balconcini azzurri sospese sul mare e le cupole rosse delle chiesette. Successivamente, hanno esplorato Atene, la culla della civiltà occidentale. “La saggezza comincia nella meraviglia,” disse Socrate. I ragazzi hanno visitato l’Acropoli e il Partenone, immergendosi nella storia antica e riflettendo sull’importanza della filosofia e della democrazia, pilastri del mondo moderno. La tappa seguente li ha portati a Zara, una città croata ricca di storia e cultura.







ADVERTISEMENT

Alfred Hitchcock ha detto: “Il sole più bello del mondo è quello di Zara.” Gli studenti hanno goduto delle meraviglie architettoniche della città, come il Foro Romano e l’Organo Marino, lasciandosi incantare dai suoni unici creati dalle onde del mare. L’ultima tappa del viaggio è stata Venezia, la città dei canali. “Se dovessi cercare una parola che sostituisce ‘musica’, potrei pensare solo a Venezia,” affermò Friedrich Nietzsche. Gli studenti hanno navigato tra i canali, visitato Piazza San Marco e il Palazzo Ducale, rimanendo affascinati dalla magia di una città sospesa tra terra e acqua.

Durante la navigazione, la vita a bordo è stata altrettanto entusiasmante. I ragazzi si sono divertiti tra le varie attività ludiche offerte a bordo, assaporando cibi di ogni nazionalità e partecipando a serate galanti, in abito bianco o da cerimonia. La crociera è stata non solo un viaggio di scoperta, un’occasione per stringere nuove amicizie e consolidare legami, ma gli alunni hanno avuto anche l’opportunità e il privilegio (concesso solo agli ufficiali) di essere coinvolti in attività di lavoro. I ragazzi dell’ITTL Ciliberto hanno esplorato la sala macchine e la plancia di comando, cuore pulsante della nave, esaminando gli strumenti di gestione e controllo, guidati dal Primo Ufficiale e hanno potuto apprendere il funzionamento tecnico e logistico della nave. I ragazzi dell’ITE Lucifero, invece, hanno partecipato a incontri formativi con personale di bordo competente che li ha istruiti sull’economia di una nave, le spese in entrata e in uscita, il check-in e il check-out, il lavoro alla reception e tutte le informazioni utili ad arricchire il loro bagaglio culturale.

Un ringraziamento speciale va al dirigente scolastico, Dott. Girolamo Arcuri, il cui sguardo lungimirante ha reso possibile questa esperienza unica, premiando i ragazzi più meritevoli. Inoltre, un doveroso riconoscimento ai Proff. Antonella Fossetto e Giovanni Spina, responsabili del PCTO, che con impegno e dedizione hanno organizzato questa straordinaria avventura. Insomma, per dirla con le parole di Sant’Agostino “Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.” Questa crociera ha rappresentato una pagina indimenticabile nel libro della vita di questi studenti, offrendo loro non solo conoscenza e divertimento, ma anche la consapevolezza dell’importanza del viaggio e dello stare insieme.