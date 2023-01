I coniugi con il patrocinio dell’Avvocato Maria Esposito, hanno proposto istanza al Tribunale di Crotone per essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a causa della grave situazione in cui versavano.

Fino al 2013, questi non avevano alcun problema economico, lavorando entrambi come insegnanti, con un reddito mensile che gli consentiva di far fronte regolarmente alle proprie necessità ed a tutte le spese per il loro sostentamento. Tale circostanza li ha spinti a chiedere un mutuo per l’acquisto della prima casa. Nel 2015, però, la situazione ha subito un mutamento repentino quando, la moglie ed il figlio si sono dovuti trasferire fuori regione. Ciò ha determinato un evidente squilibrio tra le capacità finanziarie ed i debiti di cui gli stessi si erano fatti carico.

Per onorare la propria posizione i coniugi si sono rivolti all’avvocato Maria Esposito, che ha chiesto al Tribunale di Crotone l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ebbene, il Tribunale di Crotone ha omologato il piano che già aveva ricevuto l’attestazione di fattibilità e di convenienza da parte dei professionisti incaricati / OCC (Organismo composizione della crisi).

Le richieste formulate sono state accolte in toto, permettendo ai sovraindebitati di liberarsi di una parte consistente dei debiti contratti. Il piano, così come omologato, prevede un abbattimento di una consistente percentuale del mutuo per la prima casa e dei finanziamenti stipulati da corrispondere in poco più di 4 anni.

La coppia, segnatamente, ha potuto beneficiare dello stralcio di circa 74.464,22.

Il Legale dei coniugi esprime soddisfazione per questo importante provvedimento reso dal Tribunale di Crotone “Sono in molti ad aver perso il lavoro a causa del Covid o a non aver più riaperto l’azienda dopo il lockdown, e le conseguenze della grave crisi economica è nota a tutti e sotto gli occhi di tutti. Grazie a questa legge si ha quindi la possibilità di poter tornare ad avere una vita NORMALE”.







