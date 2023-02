ADVERTISEMENT

“In questo delicato periodo storico post pandemico, nel quale l’equilibrio psico-fisico di tutti, ma in particolar modo nei giovani si è indebolito a causa “dell’isolamento forzato”, c’è bisogno più che mai di professionisti capaci di rinvigorire energie con progettualità future, atte a diffondere le buone pratiche sportive sul nostro territorio”. Così, l’assessore allo sport, Ferdinando Alfì, intervenuto ad un incontro presso il salone di Palazzo Porti, per la presentazione formale, che sarà ratificata ufficialmente in un prossimo incontro presso la sede del Coni provinciale di Crotone alla presenza del presidente regionale del Coni, Condipodero, dei referenti territoriali di Cirò Marina e Melissa e Cirò e Crucoli, rispettivamente la già campionessa italiana di tiro Rosaria Pettinato e Franco Agresti; sportivi di lungo corso che hanno speso tanto nel mondo dello sport e della formazione sportiva. “Perché lo sport non significa solo competizione, ma assume una importante valenza educativa, formativa e culturale, di rispetto delle regole e di inclusione sociale”, come ha ancora detto l’Assessore Alfì in rappresentanza del Sindaco Sergio Ferrari, assente per impegni istituzionali. A presentare i prossimi referenti territoriali, la delegata del Coni Provinciale di Crotone, Francesca Pellegrino, che ha voluto ringraziare le molte associazioni presenti, sottolineando quanto importante sia “immettere nuovi stimoli ed energie nei diversi ambiti territoriali per promuovere l’attività sportiva in ogni campo e settore, cercando sempre più di fare rete e cercare di promuovere ad ogni livello l’attività sportiva agonistica ed amatoriale”. Una necessità dettata anche dalla rilevazione dei molti disturbi psico fisici che i due anni di pandemia ha causato in molti giovani e non solo. Lo sport quindi come “medicina” di vita sana che attraverso l’impegno delle associazioni sportive e non solo, potrà creare “tanti educatori per il bene comune”. Presenti all’incontro anche il vice sindaco di Cirò, Nicodemo Giglio e di Crucoli, Domenico Zannino che si sono detti disponibili ad affiancare i prossimi fiduciari del Coni, favorendo ogni azione di promozione sportiva nel nostro comprensorio. Il ruolo dei due fiduciari, che saranno ratificati a breve, come abbiamo già detto, sarà quello di intermediari fra il Coni, gli enti locali e le associazioni sportive, fornendo informazioni, consigli e favorendo un raccordo sempre più inclusivo. E’ stata anche l’occasione per rivolgere parole di ringraziamento al già referente Coni, ora in pensione, prof. Francesco Colicchio, che negli anni si è speso su tutto il territorio favorendo la diffusione di attività sportive, educative e formative, sia nel mondo della scuola che nella società civile.