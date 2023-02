Tema della sua relazione è: “Lo scavo dell’area della Banca Popolare Cooperativa nel contesto del quartiere meridionale dell’antica Kroton”. La relazione si concentra sull’analisi delle emergenze archeologiche e delle fonti storiche con l’obiettivo di ricostruire le dinamiche dell’insediamento umano nel quartiere meridionale dell’antica Kroton. C’è da precisare che la dott.ssa Racheli è l’archeologa che ha operato lo scavo nel sito dell’attuale Centro Direzionale della BPER, prima della sua costruzione. Quindi può illustrare adeguatamente le varie fasi dello scavo in tale sito, inquadrandone i risultati nel contesto degli altri scavi archeologici effettuati in tale area, che viene riconosciuta come uno dei quartieri urbani dell’antica polis. C’è da aggiungere che questo è l’unico frammento di tessuto urbanistico antico, nell’ambito del quartiere meridionale, che ci è stato conservato e musealizzato, mentre negli cantieri edilizi dove pure è stato esercitato lo scavo preventivo alla costruzione, i resti di edilizia urbana antica sono andati distrutti. Se ne deduce l’importanza della relazione della Racheli, anche in vista della futura apertura al pubblico di tale sito. Novità della relazione della Racheli è che l’incontro del 14, oltre ad essere accessibile a tutti, sarà replicato al mattino successivo (mercoledì giorno 15), dalle ore 9,00 alle 11,00 presso l’Aula Magna del Liceo Pitagora, a favore degli studenti delle classi 1 e 2/D. In più, dopo la fine della lezione, gli studenti partecipanti avranno la possibilità di visitare in via straordinaria, per concessione del Comune di Crotone, il sito archeologico della BPER, beneficiando della guida dell’archeologa Agnese Racheli.







ADVERTISEMENT