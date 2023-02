Share on Twitter

Falbo – Agostinelli

Importanti risorse saranno destinate al rafforzamento delle attività dei porti di Crotone e Vibo Valentia. In virtù dei programmati investimenti, questo pomeriggio il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo – assieme al segretario generale dell’ente Bruno Calvetta – ha incontrato il presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, che ha illustrato i dettagli progettuali con l’obiettivo di coinvolgere l’ente camerale.

L’iniziativa rientra nel solco della collaborazione istituzionale che anima i due enti e del necessario supporto che la Camera di Commercio intende mettere a disposizione dell’Autorità Portuale ai fini dello sviluppo delle due strategiche infrastrutture per i territori di Crotone e Vibo Valentia. Nel corso dell’incontro, sono stati, infatti, esaminati i progetti che l’Autorità Portuale di Gioia Tauro ha già in programma e per i quali è necessaria una convergenza con l’ente camerale.







«Si tratta di investimenti significativi che certamente produrranno effetti positivi sul tessuto produttivo ed economico delle province di Crotone e Vibo Valentia» ha dichiarato il presidente dell’ente camerale, Pietro Falbo, al termine del colloquio. «La Camera di Commercio ha espresso la piena condivisione e disponibilità a rendersi partecipe e quanto più possibile parte attiva nei progetti, in linea con la mission dell’ente».

«Questo incontro segna la ripresa dei rapporti con l’Autorità Portuale di Gioia Tauro» ha aggiunto il segretario generale, Bruno Calvetta. «Una collaborazione che siamo convinti non potrà che moltiplicare le occasioni di crescita dei territori coinvolti. I due porti di Crotone e Vibo Valentia rappresentano infrastrutture strategiche su cui è necessario investire in una ormai necessaria prospettiva di sviluppo. Accogliamo positivamente l’incontro con il presidente dell’Autorità Portuale e, da parte nostra, assicuriamo il massimo supporto».