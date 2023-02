Il 15 e il 22 febbraio il Lions Club Cirò Krimisa, presenziato dalla prof.ssa Filomena Zungri, è entrato ancora nelle scuole del territorio, questa volta nei plessi della scuola d’infanzia, promuovendo il service “Sight for Kids”, un Progetto del Lions Clubs International, che si sviluppa attraverso una campagna di informazione e prevenzione, e diagnosi precoce dell’ambliopia, o sindrome dell’occhio pigro, un disturbo molto diffuso nei bambini in età pediatrica, al fine di sensibilizzare e informare genitori e insegnanti sulle problematiche da deficit dell’acutezza visiva.

La prima tappa dell’iniziativa, si è svolta il 15 febbraio presso l’Istituto Comprensivo “G.T. Casopero”, al plesso della scuola d’infanzia “Don Vitetti”. I soci del Lions club sono stati accolti della responsabile di plesso, maestra Claudia Aloe, e dalla maestra Giovanna Pipita. Per tutta la mattinata, lo Specialista oculista, dott. Leopoldo De Martino, socio del Lions club Cirò Krimisa, che da decenni si dedica a questa attività di servizio, con abnegazione e passione, e la Specialista ortottista, dott.ssa Ada De Martino, hanno visitato i bambini con pazienza e dolcezza. Coadiuvati dal segretario di club, arch. Mario Patanisi, e nella parte organizzativa dalla socia Lion Jessica Fontana, gli specialisti hanno effettuato uno screening sui bambini dai 3 ai 5 anni per contribuire alla tempestiva identificazione di eventuali deficit visivi, rilevando che una percentuale del quasi 3% dei bambini sottoposti a visita, presentava delle problematiche. L’esame naturalmente non sostituisce una visita oculistica completa e consiste in una breve valutazione ortottica di screening, eseguita senza tecniche invasive o somministrazione di farmaci. Nel caso di positività al test, viene consigliato ai genitori di procedere con ulteriori controlli di approfondimento e visita oculistica. È importante fare una diagnosi il prima possibile, entro i 3 anni, perché se il problema viene riscontrato troppo tardi potrebbe non essere più correggibile.

La seconda giornata si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “Filottete”, nei plessi della scuola d’infanzia “Rajani”, alla presenza delle maestre Michelina Bompignano, Rosa Fortino e Alessandra Lucà, e “Artino”, con le maestre Teresa Gentile, Antonella Filippelli e Natalina Leto. I bambini sottoposti a screening hanno confermato quasi la stessa percentuale, ed è stato consigliato loro di effettuare controlli e visite adeguati.







Gli screening continueranno nei mesi successivi, grazie alla generosità dei nostri specialisti ed alla disponibilità dei dirigenti scolastici, la prof.ssa Graziella Spinali e la prof.ssa Maria Rosaria Longo, che hanno aperto le porte degli istituti scolastici coinvolti. Un grazie a tutto il personale che ha gentilmente accolto i soci volontari Lions, i quali continueranno l’attività di servizio con gioia, perché “aiutare gli altri ci rende migliori”. We Serve.