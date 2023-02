Share on Twitter

Share on Facebook

I Carabinieri della Stazione di Verzino (KR) – Compagnia di Cirò Marina (KR), nel corso di una preordinata attività perlustrativa svolta nelle aree rurali della provincia di Crotone, si sono imbattuti in un terreno di proprietà privata appositamente recintato al cui interno si trovava un animale non certo tra quelli considerati d’affezione, bensì un giovane cucciolo di capriolo di sesso femminile e di specie protetta, che era stato catturato illecitamente e costretto a vivere da tempo all’interno di quel recinto. I militari provvidenzialmente intervenuti hanno subito contattato il Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone il cui personale ha prontamente sottoposto il cucciolo dell’animale selvatico alle visite ed alle necessarie cure, constatandone nel complesso un buono stato di salute e trasportandolo subito a Camigliatello Silano (CS) presso il Centro “Cupone” dell’omonima località, situato presso il Parco Nazionale della Sila dove l’animale, affidato momentaneamente ai Carabinieri del locale Nucleo Tutela Biodiversità, sarà rimesso in libertà a seguito dei necessari accertamenti sanitari.

A seguito degli ulteriori accertamenti, i militari operanti hanno identificato il proprietario del terreno recintato, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per il reato di “Uccisione, distruzione, Cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (ART. 727BIS C.P.).