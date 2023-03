Calcio Primavera 2, 7a giornata di ritorno: Crotone vs Pescara 0-0

11 Marzo 2023 CROTONE: Gattuso, Tarantino, De Paola, Giancotti, Abbruzzese, Filosa, Elia (Panzarella 21'st), Rossi (Aprile 19'st), Chiarella, Ranieri, Spunticcia (Lupinacci 36'st). All. Lomonaco PESCARA: Barretta, Giannini, Palazzese, Lodovici, Colarelli, Postiglione, Patanè (Zeppieri 34'st), Dagasso, Casciano, Scipioni, Mehic (Diabate 34'st). All. Memushaj Arbitro: Leone di BarlettaAmmoniti: Chiarella (C); Mehic, Postiglione, Patane (P)Espulso: Abbruzzese (C) […]