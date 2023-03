All’esito delle elezioni, avvenute nei giorni scorsi, l’ANF ha rinnovato i suoi Organi.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto dagli avvocati Giuseppe Trocino, Flaviana Leonardi, Mario Lucente, Mario Germinara, Francesca Parise, Pasqualino Capalbo, Valentina Covelli, Pasquale Nicoletta, Vincenzo Medici, Elisa Fontana, Ilda Spadafora, Domenico Rizzuto e Andrea Mazza.

Nella sua attuale composizione, il Consiglio ha dunque eletto, per il prossimo quadriennio, alla carica di Presidente dell’Associazione, l’avvocato Giuseppe Trocino,Vice–Presidente l’avv. Pasquale Nicoletta, Segretario l’avv. Valentina Covelli e Tesoriere l’avv. Elisa Fontana.







ADVERTISEMENT

Trocino succede all’avv. Giuseppe Albanese, eletto nuovo Segretario del Consiglio dell’Ordine mentre l’avv. Valentina Covelli succede all’avv. Vincenzo Medici.

“Onorato della fiducia che l’Associazione ha riposto in me, sono consapevole delle sfide che attendono la nostra Associazione nell’immediato futuro, soprattutto in questo periodo dove l’Avvocatura è chiamata a confrontarsi con la cosiddetta “Riforma Cartabia” che sta creando non poche difficoltà al mondo della Giustizia in generale. Mi accingo ad affrontare questo mandato, in compagnia di validissimi compagni di viaggio, guidato dalla stella polare di un’avvocatura moderna, dinamica, inclusiva e protesa al dialogo ma al contempo determinata a rivendicare con forza il proprio ruolo di protagonista all’interno delle dinamiche del “Palazzo” e non di semplice comparsa”.