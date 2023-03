Formazioni che speravano di veder rallentare la corsa delle ragazze di Mister Asteriti, che invece indossa la tuta da Wonder Woman e rifilano un secco 3/0. Risultato che permette alla formazione crotonese di lottare per il primo posto in classifica, che immutate le tre prime posizioni con la guida del Osedil Zafferana a 53 punti, seguito dalle SIRENE a 50 punti e Traina Srl CL a 49 punti.

La tensione della gara si sente fin dai primi scambi, che vedono le ragazze di Mister Asteriti molto nervose e sofferenti rispetto alle giocate della formazione di casa che guidano il set fino al 16/12 quando l’allenatore pitagorico chiama un time out per scrollare le sue ragazze e dare indicazioni tecniche. Questi accorgimenti tecnici permettono a Capitan Cesario e le sue compagne di pareggiare i punti e superare la formazione di casa vincendo il primo set per 25/23 con Misceo (11 punti) e Cesario (6 punti) che siglano i punti determinanti.

Al cambio le ragazze della Pallavolo Crotone dimostrano sicurezza, trasferendo la loro tensione sul campo avversario, che portano il primo break 6-2 a favore delle pitagoriche. Biscardi, top scorer della partita con 16 punti, ha un leggero calo di rendimento che permette alla formazione di casa di riportare il set in equilibrio. A riportare serenità e sicurezza nella formazione di Crotone è il libero Maggipinto che decide di non far cadere nessun pallone dalle sue giocate, permettendo a Gernone di poter giocare diversi primi tempi e servire in modo adeguato Kus e Greco (MVP) che con 22 punti complessivi e oltre il 50% di attacchi positivi non danno speranza di rimonta Costabile e compagne.







La vittoria anche del secondo set, anch’esso con il punteggio di 25/23, danno la giusta spinta alle ragazze di Mister Asteriti che esprimono un gioco di un altro livello rispetto alle avversarie, proponendo uno show tecnico al pubblico sugli spalti e annulla ogni possibilità della formazione di Gioiosa, a cui non resta che vedere la formazione di Crotone festeggiare ennesima vittoria.

Mister Asteriti: 3 punti pesanti ma anche una bella prestazione di squadra che è ad ogni partita risponde all’avversario al tono giusto. Ora testa alla prossima partita.