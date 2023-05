Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è impegnata dalle ore 15.00 circa in contrada Poggio Pudano sulla SS106, zona sud di Crotone, per incidente stradale. Una la vettura coinvolta che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo fuori dalla sede stradale.

Il bilancio dell’incidente stradale è di due deceduti e due feriti gravi. Quest’ultimi estratti dalle lamiere venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.







ADVERTISEMENT