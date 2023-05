Proseguono le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato parte del territorio regionale ed in particolare le province di Bologna, Forlì

Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini.

Per le attività di soccorso aereo sono stati impiegati gli elicotteri dei Reparti Volo di Bologna e Pescara. Complessivamente sono impegnate sullo scenario emergenziale oltre 800 unità VVF. Le copiose precipitazioni hanno determinato la rottura degli argini di alcuni fiumi e torrenti con il conseguente allagamento di abitazioni e sottopassi. Effettuati numerosi salvataggi di persone.

Questa mattina, su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla Calabria è stato inviato in Emilia Romagna un ulteriore modulo di Colonna Mobile con personale e mezzi dai comandi di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone.

Attualmente il personale vigilfuoco dei Comandi di Catanzaro e Cosenza sono impegnate nel comune di Budrio (BO) mentre le unità inviate in data odierna sono dirette a Ravenna.







