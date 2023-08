Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Crotone: Un nuovo inizio nella lotta contro la criminalità organizzata.

Nella mattinata di ieri, un significativo avvicendamento si è verificato presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Crotone. La cerimonia, presieduta dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, ha segnato il passaggio di testimone tra il Colonnello Luigi Smurra e il Colonnello Davide Masucci.

Dopo oltre due anni di guida alla Guardia di Finanza della Provincia di Crotone, il Colonnello Smurra intraprenderà un importante incarico interforze all’interno del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Durante il suo mandato, il Comando Provinciale di Crotone ha svolto un’intensa attività operativa in un territorio afflitto dalla presenza della criminalità organizzata, ottenendo notevoli successi e preparando il terreno per ulteriori importanti operazioni volte a contrastare la ‘ndrangheta e altre forme di criminalità.







Lasciando il comando, il Colonnello Smurra ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Generale Geremia per il suo costante sostegno e alle varie Autorità civili e militari che hanno riconosciuto l’impeccabile professionalità dimostrata dalla Guardia di Finanza sotto la sua guida. Ha altresì apprezzato il contributo prezioso e l’eccezionale dedizione del personale e dei comandanti dei reparti dipendenti, che hanno lavorato instancabilmente per la sicurezza e l’integrità del territorio.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Davide Masucci, un veterano con un ricco background nell’ambito della sicurezza, ha preso il timone. Con una laurea in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, e un servizio che si estende per ben 25 anni, il Colonnello Masucci assume la sua nuova posizione dopo aver comandato con successo il Nucleo di Polizia-Economico Finanziaria di Crotone per tre anni.

Durante il suo incarico precedente, il Colonnello Masucci ha dimostrato una profonda competenza nel contrasto delle frodi fiscali, delle indebite erogazioni pubbliche nel settore energetico, dei reati fallimentari e dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Ha inoltre guidato importanti operazioni volte a contrastare la criminalità organizzata, come le operazioni “Erebo Lacinio,” “Turos,” e “Krimata.”

Con un curriculum di servizio che spazia su tutto il territorio nazionale, incluso il comando di unità operative impegnative, il Colonnello Masucci porta con sé una vasta esperienza e competenza nella lotta contro il crimine. Nel suo discorso di insediamento, ha espresso l’onore e l’entusiasmo nel guidare il Comando Provinciale di Crotone, una terra intrisa di storia e sfide complesse. Si è impegnato a comprendere a fondo le esigenze dei cittadini onesti e delle Istituzioni, portando avanti il proprio servizio con la stessa motivazione, dedizione e passione che lo hanno contraddistinto in tutta la sua carriera operativa.

Il passaggio di comando rappresenta un nuovo capitolo nella lotta contro la criminalità organizzata e un impegno costante per la sicurezza e il benessere della comunità crotonese. Con il Colonnello Masucci alla guida, si prevede che il Comando Provinciale della Guardia di Finanza continuerà a essere una forza determinante nel contrasto al crimine e nella promozione della legalità.