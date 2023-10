Share on Twitter

Si sono da poco concluse le lezioni di approfondimento sui diritti umani, legalità e Costituzione, avviate dal garante comunale dei detenuti avv. Federico Ferraro, come Autorità di vigilanza in tema di restrizioni alla libertà personale per il Comune di Crotone.

Nel progetto di sensibilizzazione pubblica, previsto dal Regolamento comunale di istituzione dell’Autorità comunale di garanzia, è stato coinvolto anche l’Assessore alla Cultura avv. Nicola Corigliano.

L’iniziativa si è svolta in diversi istituti scolastici cittadini: nel mese di marzo si è tenuto l’incontro con gli studenti presso il Liceo Classico “Pitagora”, su invito della Dirigente prof.ssa Natascia Senatore;







mentre nel mese settembre e ottobre si sono svolte tre ulteriori lezioni: una sui diritti umani fondamentali e il divieto di discriminazioni razziali, etniche, religiose presso il Liceo Musicale Gravina, su invito del Dirigente prof. Antonio Santoro, e infine due momenti sul medesimo tema, nonché sulle garanzie costituzionali in tema di restrizioni alla liberà personale, presso l’Istituto nautico “M. Ciliberto” e l’I.T.C. “A. Lucifero”, queste ultime su invito del Dirigente Scolastico prof. Girolamo Arcuri.

Il garante comunale ringrazia i dirigenti per la sensibilità mostrata sui argomenti altamente formativi e complessi, ringrazia, altresì, i docenti che hanno organizzato e coordinato i momenti di formazione nei rispettivi Istituti scolastici: i docenti Conci, Cosco, Grotteria, Milone, Mossa, Napoli e Rossitti.