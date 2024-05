Nei giorni scorsi il Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali ha fatto visita ad consolati in Geramania e ieri, 23 maggio 2024 è stato al Consolato Generale d’Italia di Hannover.

Alla presenza di Anna Bertoglio, Consigliere per gli Affari Sociali dell’Ambasciata italiana a Berlino e del Console Generale David Michelut, ha incontrato anche alcuni esponenti della collettività, i rappresentanti dei Comites di Hannover, ( il membro Sebastiano Bellofiore) e Wolfsburg ( il presidente Pierluigi Linari) ed il consiglere CGIE Giuseppe Scigliano.

Tantissimi sono stati i temi trattati tra cui: i servizi consolari, la situazione degli Enti Gestori, le prossime elezioni europee etc.

In primis il consigliere Scigliano ed i rappresentanti dei comites hanno fatto notare che sarebbe auspicabile un orario di apertura al pubblico uguale per tutti i consolati e la facoltá di continuare ad usare Fast it per chi può ma anche tutte le altre forme disponibili per chi non è attrezzato per poterlo fare.







Hanno fatto notare altresì la situazione drammatica in cui versano gli enti gestori ed hanno espresso le loro preoccupazioni per il prosieguo degli interventi scolastici.

In particolar modo Scigliano ha fatto notare le discriminazioni che esistono nei confronti dei bambini visto che da un lato ci sono posti coperti dagli insegnanti di ruolo mandati dall’Italia e quindi i bambini che hanno la fortuna di vivere nelle vicinanze, possono seguire i corsi di italiano senza problemi, mentre per altri, i figliastri, inizia il calvario del caos di un futuro incerto perchè molti enti rischiano la chiusura a causa dei tagli e dalle lungaggini con cui arrivano i contributi dal superiore Ministero.

Ovviamente i presenti hanno potuto prenderne solo atto visto che il capitolo si spesa degli Enti si trova alle culturali e non alla DGIT.

L’incontro è stato costruttivo.

Consigliere CGIE Giuseppe Scigliano