L’opera è stata benedetta in Vaticano da Sua Santità Papa Francesco.

Un evento molto sentito e partecipato quello dell’incoronazione della statua di Santa Veneranda, Patrona della Chiesa Parrocchiale di Carfizzi. La comunità Arbereshe, dell’alto Ionio crotonese, molto devota alla Santa Vergine e Martire, ha voluto impreziosire il simulacro con una corona frutto di ex voto. Per la realizzazione dell’opera è stato dato incarico al maestro orafo Michele Affidato che non è nuovo a questa forma d’arte. Durante la Liturgia Eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Angelo Raffaele Panzetta, Arcivescovo di Crotone – S. Severina e concelebrata dal Parroco Don Francesco Scalise, Don Bernardino Mongelluzzi e Don Massimo Riganello, per mano dello stesso Arcivescovo è avvenuto il sacro rito dell’incoronazione. Alla celebrazione era presente il Vice Sindaco Guglielmo Gatto, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale e il maestro orafo Michele Affidato, autore dell’opera, che ne ha spiegato nei particolari la realizzazione. La nuova corona che ora cingerà il capo della statua di Santa Veneranda, è stata realizzata interamente a mano, in argento con parti laminate in oro e impreziosita da 8 stelle e raffigurazioni di motivi floreali dove sono state incastonate 8 pietre di corniola e 8 pietre di agata verde di taglio tondo cabuchon. La corona, come si ricorda è stata benedetta in Vaticano da Sua Santità Papa Francesco. Il maestro orafo non è nuovo ad opere di questo tipo. L’arte sacra é infatti da sempre al centro del suo lavoro, il quale negli anni ha dato forma ad opere il cui valore è riconosciuto ed apprezzato non solo in Italia ma nel mondo intero. Le sue opere, veri e propri capolavori del settore, sono custodite in tanti luoghi sacri e sempre più Chiese e Santuari si affidano all’arte del maestro orafo che in questi anni ha dimostrato competenza e passione nel campo dell’arte sacra. Grazie al suo proficuo impegno e dedizione Michele Affidato è divenuto, anche, orafo del Vaticano.