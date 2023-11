Share on Twitter

BENEVENTO – A. VIRARDI – N. VIRARDI

A novembre, ha preso il via la stagione dei campionati giovanili nella Delegazione Provinciale di Crotone, con un gruppo di nuovi Arbitri che ha fatto il proprio ingresso nel mondo del calcio ufficiale. Designati dalla sezione di Crotone, questi giovani talenti hanno superato gli esami per diventare membri effettivi dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) nel mese di aprile.

Il primo a indossare con orgoglio la divisa arbitrale è stato Nicodemo Virardi, che ha fatto il suo battesimo nel campionato U 15 Regionale. Virardi è già stato chiamato a dirigere la terza gara della stagione. Seguendo le sue orme, anche il fratello minore Antonio ha esordito nel campionato U 15 provinciale, mentre Salvatore Benevento ha fatto il suo debutto nel campionato Regionale.

Alcuni Arbitri di Cirò Marina devono ancora fare il loro esordio ufficiale: Francesco Vetere sta intensificando la sua condizione atletica per essere pronto, mentre Lorenzo Pelonara è temporaneamente in congedo per impegni di lavoro. La loro presenza sul campo è attesa con grande interesse, e si prevede che sapranno destreggiarsi con successo, seguendo l’esempio positivo dei loro colleghi nelle prime gare.

I giovani Arbitri possono contare sul supporto e l’esperienza del loro tutor, Gianni Scuto, che oltre ad averli guidati nel corso di formazione, li accompagna nelle prime uscite ufficiali. Scuto fornisce non solo un supporto morale ma anche indicazioni pratiche su come affrontare i preliminari del pre-gara e migliorare continuamente nelle future partite.

Tra i veterani di Cirò Marina, spicca Francesco Cosentino, il quale, grazie ai positivi riscontri ottenuti nelle prime gare di campionato, si prepara per il debutto nei campionati dilettanti. Il suo percorso di crescita e successo è un esempio incoraggiante per i nuovi arrivati nel mondo dell’arbitraggio.

Il gruppo di Arbitri si allena con costanza due volte alla settimana, usufruendo di una struttura fornita dal Comune. Giuseppe De Marco, anch’esso Arbitro della sezione di Crotone, guida gli allenamenti, portando la sua esperienza dalle gare Regionali di prima categoria.

Altri esordi da Crotone e Petilia Policastro sono in procinto di essere pubblicati, aggiungendo ulteriore eccitazione al panorama arbitrale crotonese.







Passando alla Sezione A.I.A. di Crotone “G.Cosentino,” sono ben 51 i nuovi arbitri di calcio, alcuni dei quali hanno già esordito dopo la seduta d’esame del 4 aprile. Questa iniziativa fa parte della campagna #diventArbitro, che mira a reclutare giovani talenti da inserire nei campionati Provinciali, Regionali e Nazionali nel tempo.

I corsi si sono svolti contemporaneamente in tre diversi Comuni: Cirò Marina, Petilia Policastro e Crotone, legando l’attività di formazione allo studio del regolamento del gioco del calcio e alla promozione di valori come il rispetto delle regole, la legalità e il volontariato, con lo slogan #diventArbitro nella tua città.

L’iniziativa ha ricevuto il supporto dei Dirigenti Crotonesi e dei Sindaci di Cirò Marina, Petilia Policastro e Crotone, dimostrando l’impegno delle comunità locali nella formazione e promozione di nuovi arbitri. Non tutti gli esordi sono ancora avvenuti, ma l’impegno e la passione di questi giovani promettono nuovi successi nel mondo dell’arbitraggio.

CAVALLARO – N.VIRARDI – SCUTO – COSENTINO – BENEVENTO – A.VIRARDI

ARBITRO – Salvatore Benevento

ARBITRO – Nicodemo Virardi

ARBITRO – Antonio Virardi