Dopo 23 anni, ancora una volta, neanche l’interruzione della viabilità sulla SS 106, ha fermato il presidente nazionale degli scaut Aduliraider, Lucia Sacco dal recarsi a Lametia Terme per accogliere la “Lampada della Pace” proveniente da Trieste e portarla ancora una volta nella comunità locale per una condivisione comune di pace e solidarietà. Questo perché, ritiene “quanto sia importante l’impegno di ciascuno e di tutti affinché, come sempre ripetuto da Papa Francesco, in questi anni di guerre e tragedie, di povertà e abbandoni sociali, gli uomini tutti, a tutti i livelli, comprendano quanto la pace, l’ascolto delle sofferenze, l’esclusione sociale e la povertà, meritino attenzione e il contributo di ognuno per condividere questo prossimo Santo Natale e il futuro del mondo. In questi giorni la lampada con la luce sarà sempre accesa e chi vorrà potrà a sua volta condividerla, accenderla e portarla a casa o presso amici. “Per chi volesse condividere questo sentimento di pace e fratellanza, e accendere una propria candela o lanterna, potràrecarsi da lunedì prossimo, 18 dicembre, presso la struttura del Polo d’Infanzia Baby Kinder Park, in Via Venezia, dalle ore 08,00 alle 14,00., per condividere “La Luce”. Un evento simbolico e significativo nella nostra comunità che speriamo faccia da stimolo per invocare sempre più “Pace”, che và dimostrata concretamente sempre, gli uni verso gli altri.







