Un matrimonio che li ha visti insieme affrontare la loro vita con tutti gli ingredienti che hanno avuto il sapore della condivisione nel rispetto e nella libertà reciproca. Questi in sintesi gli elementi che hanno permesso a Pino e Dina di vivere uniti, circondati dall’affetto e dell’amore dei figli, degli amici, dei parenti e, permettetemi, da tutti i condomini della loro abitazione. “Si erano promessi di esserci sempre nel bene e nel male” e così è stato. Una coppia che ha dato molto a se stessa, a chi li ha conosciuti, un esempio di vita. Entrambi pensionati lui da direttore dell’ufficio delle poste di Cirò Marina, lei da insegnante, Pino Vrenna e Candida De Marco, ieri, 29 dicembre, hanno confermato nella chiesa di Crotone, i loro 50 anni di unione con i loro figli e familiari più stretti. Un’unione che nel bene e nella tristezza degli eventi che la vita pone sulla strada di tutti, li ha sempre visti uniti perché, come ci dichiarano “ invece di tacere parliamo e cerchiamo soluzioni, con l’amore che ci ha sempre visti affrontare la vita nel rispetto e nella libertà”. Un esempio per tanti, un esempio di vita per tutti, per le nuove generazioni che spesso “gettano la spugna”, pensando di riguadagnare la propria libertà. Auguri cari Pino e Dina.







