ADVERTISEMENT

È costante l’attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del Comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, in relazione al contrasto contro l’abbandono indiscriminato di ingombranti.

Controlli, con l’ausilio di fototrappole, si effettuano nei quartieri cittadini.

In particolare, nel quartiere Farina, sono stati identificati e sanzionati soggetti per l’abbandono di un divano in via Nazioni Unite.

Gli stessi hanno dovuto recuperare il rifiuto per smaltirlo in modo corretto.