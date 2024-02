Con sincero entusiasmo, il Sindaco Sergio Ferrari, l’Assessore Giuseppe Strancia ed il Consigliere Delegato Francesco Affatato, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, annunciano il ritorno del Carnevale di Ciró Marina.

Dopo tanti, troppi anni, la festa più colorata e vivace dell’anno è pronta ad invadere le strade della nostra città, promettendo un ritorno in grande stile, che coinvolgerà residenti e visitatori in due giornate indimenticabili di gioia e divertimento.

Le sfilate dei carri allegorici si terranno:

– Domenica 11 febbraio dalle ore 15.00

– Martedì 13 febbraio dalle ore 16.00







ADVERTISEMENT

Entrambe le sfilate avranno inizio in Via Togliatti, percorreranno il cuore della città e si concluderanno in Piazza Kennedy. Dove i festeggiamenti raggiungeranno il culmine con intrattenimento musicale finale, trasformando la piazza in un palcoscenico a cielo aperto per concludere in bellezza le giornate di festa.

Il Carnevale vedrà la partecipazione di 8 carri allegorici, frutto della creatività e dell’impegno di gruppi locali e associazioni che rappresentano il tessuto culturale e sociale di Ciró Marina:

1. “Un Mondo a Colori” – Cenerentola

2. “Il Bosco Incantato” – La Pace tra i Popoli

3. “Baby Kinder Park” – Costruttori di un futuro di Pace

4. “L&D Siciliani” – Barbie

5. “I.C Casopero” – Salviamo le Api

6. “Classe IC Casopero” – Bacco Di-Vino

7. “Ass. L’abbraccio e Ass. Il Girasole” – Khumba

8. “Motoclub Enturisti” – Omaggio a Vasco e Valentino Rossi

In aggiunta, il Comune di Ciró Marina, insieme alla Pro Loco ed all’associazione Il Faro – Officine di Idee, ha realizzato altri 5 carri allegorici, per un totale quindi di 13 carri, assemblando, incartando e dipingendo strutture provenienti dai grandi “Carnevali d’Italia”, il tutto, grazie alla maestria degli artigiani locali.

Il Sindaco Sergio Ferrari ha voluto personalmente esprimere il suo entusiasmo per questo evento con parole che sottolineano il vero spirito del Carnevale: “Il Carnevale di Ciró Marina rappresenta una splendida occasione per dimostrare la forza e l’unità della nostra comunità. In questi due giorni, ci mettiamo da parte per consegnare la città ai bambini, trasformandola in un teatro di sogni e colori. Siamo onorati di riaccendere questa tradizione che porta gioia, colore e musica nelle nostre vite. Questo evento è un simbolo del nostro impegno a promuovere la cultura, la creatività e il divertimento come pilastri della nostra identità cittadina. Invito tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalla magica atmosfera del Carnevale.”

Un ringraziamento speciale, va ai tanti e valorosi volontari che si sono avvicendati con entusiasmo e dedizione, rendendo possibile la realizzazione di questo evento. La loro partecipazione attiva è stata fondamentale per ogni aspetto dell’organizzazione, dimostrando ancora una volta lo spirito di comunità che caratterizza la nostra città. La loro energia e il loro impegno hanno contribuito enormemente alla riuscita del Carnevale, rendendolo un vero e proprio evento della comunità, per la comunità.

In aggiunta ai carri fatti dalle scuole e dalle associazioni, il Carnevale si arricchirà con le sfilate di maschere a tema che vedranno protagonisti:

• Plessi Rajani e Don Bosco con “Alice nel Paese delle Meraviglie”,

• Etoille Academy con “Il Circo dei Supereroi”,

• School Dance Caligiuri con una spettacolare esibizione di “Cheerleading”,

• Novadanza che porterà il calore e il ritmo del “Carnevale di Rio”.

Il Carnevale di Ciró Marina rappresenterà un momento di unità, divertimento e orgoglio cittadino, un’occasione per riscoprire la gioia della condivisione e della partecipazione.

Invitiamo la comunità locale ed i visitatori ad unirsi a noi in questo evento straordinario, per vivere ed ammirare tutti insieme le meraviglie dei nostri carri allegorici.