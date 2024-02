Il Campionato Italiano Nazionale di English Sporting per eventi individuali e a squadre regionali segna l’inizio della nuova stagione nazionale di tiro sotto l’egida della FIDASC (Federazione Italiana del Tiro a Piattello).

Tenutosi presso il Centro Nazionale di Tiro a Campagna il 3 e 4 febbraio, il campionato ha visto due atleti calabresi salire sul podio. Il giovane Francesco Pio Renda, di soli 15 anni e proveniente dal Poligono di Tiro “Rosa Renda” di Cirò, ha conquistato l’oro e il titolo di Campione Italiano nella categoria Juniores per il secondo anno consecutivo. Nel frattempo, Maria Rosaria Pettinato, anch’essa rappresentante della provincia di KR e dello stesso circolo sportivo, ha ottenuto il terzo posto nella categoria Lady.

Tra tutti i partecipanti all’evento sportivo, degni di congratulazioni da parte della FIDASC Calabria e del suo Presidente Francesco Citriniti, è la vittoria del Presidente Nazionale Felice Buglione nella categoria Master, stavolta in veste di atleta.

Il riaffermarsi delle posizioni dei campioni calabresi sul podio sottolinea l’interesse crescente della Calabria in questa disciplina di tiro. La dedizione del Poligono Rosa Renda sta favorendo la sua costante crescita, attirando un numero sempre maggiore di atleti a questa pratica sportiva.







Il prossimo appuntamento per gli appassionati calabresi di English Sporting e Training è fissato per il 25 aprile presso il Poligono di Tiro “Rosa Renda” per il Campionato Regionale e le qualifiche per i Campionati Italiani Assoluti Individuali e a Squadre.

A tutti gli atleti calabresi della FIDASC, in tutte le discipline, auguriamo un anno fruttuoso ricco di spirito sportivo e cameratismo. L’allenatore Enzo Renda si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti e dei meritati podi.