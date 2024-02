Con un tema così forte come “Cenerentola”, ribadiamo il nostro rifiuto verso ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, fenomeni purtroppo in aumento.

Un carro realizzato interamente al femminile, frutto dell’impegno delle maestre della scuola e della grande collaborazione dei nostri genitori, sempre al nostro fianco.

Il Carnevale 2024 è stato un trionfo di colori, allegria e divertimento, e dietro ogni maschera e risata si cela l’intera comunità che ha reso possibile questo momento di magia. Vorremmo quindi esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa straordinaria festa.

Innanzitutto, un enorme grazie agli organizzatori, che hanno lavorato instancabilmente per pianificare e coordinare ogni dettaglio di questo indimenticabile evento. Grazie per il vostro impegno, la vostra creatività e lo spirito di squadra che hanno trasformato le nostre strade in un’esplosione di festa e divertimento.

Un caloroso applauso va anche a tutti i partecipanti al Carnevale: dalle scuole ai gruppi di ballo, dalle associazioni culturali ai singoli cittadini. Grazie per aver portato allegria e vitalità alle nostre strade con le vostre fantastiche maschere e spettacoli. Il vostro entusiasmo e la vostra energia hanno reso questo Carnevale davvero speciale.







ADVERTISEMENT

Non possiamo dimenticare di ringraziare le autorità locali, i servizi di sicurezza e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per garantire che il Carnevale si svolgesse in sicurezza e con il massimo divertimento per tutti. Il vostro impegno e la vostra dedizione sono stati fondamentali per il successo di questa festa.

Infine, un sentito ringraziamento va a tutti i residenti e i visitatori che hanno partecipato al Carnevale, contribuendo con il loro spirito festoso a rendere questa celebrazione così speciale. Grazie per aver condiviso con noi momenti di gioia e allegria che rimarranno nei nostri cuori per molto tempo a venire.

In conclusione, il Carnevale 2024 è stato un vero trionfo della comunità e della solidarietà. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di magia, al Comune di Cirò Marina, sindaco Sergio Ferrari, agli assessori e all’Avvocato Antonio Strancia.