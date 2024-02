Il Programma P.I.P.P.I. “Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” nasce a fine 2010, ed è il risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova. Esso rappresenta anche il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse (Ministero, Università, Enti locali) che condividono la stessa mission di promozione del bene comune, oltre che tra professioni e discipline degli ambiti del servizio sociale, della psicologia e delle scienze dell’educazione, che solo unitamente possono fronteggiare la sfida di ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge 149/2001. Per illustrare il programma al quale l’ATS di Cirò Marina ha aderito già dal 2023e le modalità di intervento, si è svolta giovedì scorso, 22 febbraio presso il salone di palazzo Porti, un seminario informativo, promosso dallo stesso ambito, guidato dalla responsabile dei servizi sociali dello stesso distretto, Maria Natalina Ferrari che per l’occasione era accompagnata dall’equipe multidisciplinare che si occuperà del programma P.I.P.P.I. rivolto alle famiglie con figli minori in situazione di vulnerabilità. Il programma, come è stato detto rappresenta un livello essenziale delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e ad oggi è operativo in 406 ambiti territoriali fra i quali appunto dal 2023 anche quello di Cirò Marina, e, con questo seminario ha voluto e vuole allargare la conoscenza del programma e della metodologia del lavoro multidisciplinare ed interistituzionale coinvolgendo istituzioni, famiglie, Enti del T.S., scuole. Un seminario molto partecipato al quale erano presenti oltre la dott.ssa Maria Natalina Ferrari, dalla coach assistente sociale assistenti Alessandra Schiera, dalla psicologa Pamela Liotti, dagli educatori Isabella Cavallaro e Massimiliano Dima e dalla mediatrice culturale BarboraMacalakova. Un ulteriori passo in avanti di una struttura che sempre più cerca di prendere in carico le varie e tante problematiche sociali che oggi investono la società ma che, devono essere supportate anche da una comune condivisione sociale di tutti gli attori istituzionali, del mono del Volontariato e del T.S., dalla scuola.







