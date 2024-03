L’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) ha concluso la prima formazione nell’ ambito del progetto Erasmus+ “In cerca di nuovi orizzonti … andiamo!” (looking for new horizons … let’s go !”) codice progetto: 2023-1-it02-ka122-sch-000144911 con il corso “Agenda 2030: ICT Tools for SustainableDevelopment” tenutosi presso L’Europass Teacher Academy di Praga.

In questo corso della durata di 30 ore, tenutosi dall’11 al 16 marzo c.m., il personale scolastico coinvolto ha avuto modo di approfondire i valori dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: sostenibilità, interculturalità e cittadinanza globale.

Tali obiettivi globali si riferiscono a contenuti autentici anche mediante l’utilizzo efficace delle tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento e le competenze degli studenti.







ADVERTISEMENT

Il personale coinvolto ha, inoltre, imparato come utilizzare diversi strumenti ICT e una varietà di metodologie didattiche per un apprendimento collaborativo e incentrato sullo studente in un ambiente potenziato digitalmente.

Questo è solo l’inizio di una serie di mobilità che vedranno l’Istituto Comprensivo “Casopero” protagonista attivo di una scuola europea al passo con i tempi e con le esigenze degli alunni in una società sempre più complessa e globalizzata, attraverso il continuo aggiornamento del curricolo del personale sia nazionale sia internazionale, l’acquisizione e lo scambio delle conoscenze, nonché lo sviluppo di competenze linguistiche, inclusive, digitali e ambientali.