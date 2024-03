Progetto “Legalità e Istituzioni”, ieri le classi QUARTE dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Petilia Policastro, accompagnati dai loro insegnanti, si sono recate presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone. La visita rientra nel progetto “Legalità e Istituzioni”. Ad accogliere i piccoli ospiti, il Comandante Dott. Ing. Roberto Fasano, il Capo Turno/Capo Reparto Ierardi Giuseppe e tutto il personale operativo del Comando. II Comandante, insieme al personale presente, con semplicità, pazienza e grande maestria, hanno parlato del particolare lavoro che svolgono i Vigili del Fuoco, hanno descritto la classica giornata in caserma, hanno dato consigli e indicazioni sul comportamento da tenere soprattutto nella sicurezza domestica e di come comportarsi in una situazione di eventuale pericolo. I bambini hanno poi visitato i locali del Comando, come la “sala operativa, la sala crisi e l’autorimessa” dove sono presenti tutti i mezzi e gli strumenti usati dal personale, con tanto di spiegazione e dimostrazione dell’uso delle attrezzature di soccorso. Infine, per concludere la giornata i Vigili hanno offerto una sana spremuta d’arancia e dello zucchero filato. Forse bisogna sottolineare, che casualmente, questa visita nella caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone è avvenuta nella “giornata internazionale della felicità” un caso che ci da buone speranze nella crescita di queste nuove generazioni.







