In vista della nuova stagione estiva, il Sindaco Ferrari, nel pomeriggio di ieri ha incontrato al Palazzo Porti gli operatori turistici dell’associazione A. O. T. C.

Sul tavolo del confronto sono finite non solo le criticità ma anche le proposte dell’amministrazione comunale per far partire la stagione nel rispetto delle regole.

Insieme al primo cittadino c’erano consiglieri e assessori: Strangia, Affatato, Mistretta, Alfi, Notaro, Strumbo, Aprigliano e il dirigente del Settore Demanio ing Giulio Cipriotti.

Nel suo intervento introduttivo il Sindaco ha ripercorso i miglioramenti in atto nel nostro territorio, a partire dalla raccolta differenziata e dalla corretta gestione dei rifiuti che si traduce nella riduzione dei costi di smaltimento e dell’inquinamento ambientale se i rifiuti vengono correttamente conferiti e smaltiti. Importante è il senso civico e di responsabilità che lega ciascun cittadino al proprio territorio. Ma la valorizzazione del territorio è un progetto ampio e complesso che coinvolge più elementi : obiettivo di questa amministrazione pare dunque essere la trasformazione dei punti di debolezza in fattori di attrattivita ‘ tali da poter sviluppare un’ offerta territoriale.

Si parte da progetti che prevedono la realizzazione di aree fronte mare da cui si potrà godere del bellissimo panorama (belvedere), implementazione dei pali dell’illuminazione stradale ove carenti, realizzazione di aree pedonali per una maggiore fruibilita ‘, percorsi naturalistici volti alla valorizzazione del nostro polmone verde (pineta), prosecuzione nelle attività di miglioria nelle aree adibite a parco giochi.

Lo sviluppo urbano dovrà essere, continua il sindaco, più inclusivo e sostenibile.

Un plauso al lavoro svolto dall’amministrazione comunale per il calendario estivo che si prospetta e che ha tra i suoi obiettivi quello da sempre sperato dagli operatori turistici: la destagionalizzazione.

Eventi sportivi potrebbero essere attrattivi anche per realtà limitrofe alla nostra cittadina.

Non sono mancati sul tavolo del confronto argomenti come la pulizia degli arenili (SPIAGGE LIBERE) che quest:anno sarà anticipata a maggio, l’annoso problema legato all’erosione costiera specie nell’area nord e che l’ufficio tecnico sta seguendo da vicino , l’emergenza idrica, il rinnovo delle concessioni demaniali attualmente minacciate dalla direttiva Bolkestein.

Su quest’ultimo tema la nostra associazione ringrazia l’amministrazione comunale per essere stata tra le prime a prorogarle al 31.12.2024. Da oggi abbiamo la certezza che la stessa resterà accanto ai balneari nel rispetto delle leggi.

In questa occasione è stata ribadita la regola che subordina il rilascio di una qualsiasi autorizzazione alla regolarità tributaria.

Lo sviluppo e la crescita del nostro paese passa proprio da un patto di sinergia tra noi imprenditori e la stessa amministrazione comunale.

E’ quanto comunica la Segreteria A. O. T. C.