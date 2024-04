Conferenza Stampa: Presentazione degli Eventi per le Celebrazioni dei 90 Anni del Liceo Classico Pitagora

Siamo lieti di annunciare che il giorno 13 aprile alle ore 11:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico Pitagora, si terrà una conferenza stampa dedicata alla presentazione degli eventi in programma per celebrare il 90o anniversario della nostra prestigiosa istituzione. L’evento rappresenta un’occasione unica per condividere con la stampa e la comunità locale i dettagli delle iniziative che celebreranno questa importante pietra miliare nella storia del nostro Liceo. Durante la conferenza, saranno presentati i vari eventi e le attività previste, che includono conferenze, mostre e attività culturali. Ospiti speciali, docenti e studenti forniranno approfondimenti sul significato e sull’importanza di questo anniversario, evidenziando il ruolo centrale che il Liceo Classico ha avuto nella formazione e nell’educazione della nostra comunità nel corso degli anni.

Invitiamo calorosamente giornalisti, membri della comunità scolastica, genitori, ex studenti e tutti coloro che sono interessati a partecipare a questa conferenza stampa ad unirsi a noi nell’celebrazione di questo importante traguardo. Vi ringraziamo anticipatamente per l’attenzione e l’interesse dimostrati.

Cordiali saluti







