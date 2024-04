Il Presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha accolto con profonda soddisfazione la recente deliberazione della Giunta Regionale della Calabria riguardante la cosiddetta “crisi idrica” che ha colpito il territorio crotonese. Con la delibera n. 146 del 10 aprile, la Regione ha delineato una serie di interventi e le relative coperture finanziarie, finalizzati a risolvere definitivamente i problemi legati all’approvvigionamento idropotabile nei Comuni di Cutro e Isola di Capo Rizzuto, Belvedere Spinello, Strongoli, Melissa e Cirò Marina.

L’approvazione di questi interventi rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di una questione che da tempo preoccupava la comunità locale. Il Presidente Ferrari ha espresso un sentito ringraziamento al Governo Regionale per questo importante risultato, sottolineando il ruolo determinante svolto dalla Provincia di Crotone nel processo decisionale. Numerosi sono stati gli incontri preparatori svolti insieme ai Sindaci del territorio, sia sul territorio provinciale che presso gli uffici della Regione Calabria e della società SORICAL, che hanno permesso di individuare soluzioni concrete e garantire le necessarie coperture finanziarie.







L’importo totale degli interventi previsti ammonta a tre milioni di euro, una cifra significativa che testimonia l’impegno concreto delle istituzioni regionali nel risolvere una problematica prioritaria per il territorio. Questo risultato, sottolinea il Presidente Ferrari, rappresenta il legittimo riconoscimento del diritto fondamentale all’acqua potabile per i residenti, le attività produttive, il comparto agricolo e zootecnico, nonché per i turisti che scelgono le località crotonesi per le loro vacanze.

Il lavoro svolto dalla Provincia di Crotone, insieme alle istituzioni regionali e locali, dimostra l’importanza del coordinamento e dell’impegno costante nell’interesse esclusivo del territorio e della sua comunità. Il Presidente Ferrari conclude ribadendo l’impegno continuo nell’affrontare le sfide e nel garantire un futuro sostenibile e prospero per la provincia di Crotone e i suoi abitanti.