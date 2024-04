Share on Twitter

Nel corso di questa settimana sono proseguiti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Crotone nel centro cittadino e nei Comuni limitrofi, specialmente negli ambiti del consumo delle sostanze stupefacenti e della circolazione stradale.

Nell’ambito dei servizi antidroga sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone tre giovani italiani, di cui uno minorenne, per possesso di eroina, marijuana ed hashish.







In merito al rispetto del Codice della Strada, è stata sanzionata, denunciandola penalmente, 1 donna italiana, sottoposta alla misura di prevenzione dell’Avviso Orale di P.S., trovata alla guida senza patente poiché mai conseguita.

I carabinieri proseguiranno anche in questi giorni i controlli alla circolazione stradale, nel tentativo di prevenire le violazioni più gravi, quali la guida in stato di ebbrezza e le distrazioni, per scongiurarne le conseguenze spesso tragiche.