Nella notte scorsa, intorno alle ore 02.30, un incendio ha devastato diversi automezzi all’interno di un cantiere edile situato in via Le Castella, nell’incantevole contesto di Isola di Capo Rizzuto. La chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone ha segnalato l’emergenza, che ha richiesto un tempestivo intervento da parte delle squadre di soccorso.

Giunti sul luogo dell’incendio, la squadra del distaccamento di S. Anna ha constatato che le fiamme avevano origine da un furgone Iveco Daily, propagandosi in breve tempo ad altri mezzi adiacenti. Tra questi, un autocarro Iveco è stato coinvolto, trasportante al suo interno due mezzi movimento terra, un bobcat e un mini escavatore. La situazione, dunque, richiedeva un intervento rapido ed efficace per evitare ulteriori danni e pericoli.

Fortunatamente, l’abilità e la prontezza dei vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si diffondessero ulteriormente nel cantiere, dove era presente altro materiale soggetto al rischio di combustione. Per supportare le operazioni di spegnimento, è stata dispiegata anche un’autobotte del comando vigili del fuoco di Crotone, affiancando così i mezzi del distaccamento di S. Anna.







Parallelamente all’azione di soccorso, i Carabinieri di Cutro sono intervenuti per effettuare i necessari rilievi e indagini sul luogo dell’incendio. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori ha consentito di gestire l’emergenza in modo efficace, garantendo la sicurezza della zona e dei cittadini circostanti.

Al momento, le cause dell’incendio restano oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, mentre la ditta SO.I.GE.A., proprietaria del cantiere, valuta i danni subiti e le eventuali ripercussioni sulle attività in corso. Si tratta di un episodio che sottolinea l’importanza della prontezza e della collaborazione tra le varie istituzioni per fronteggiare situazioni di emergenza e garantire la sicurezza pubblica.