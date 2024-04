L’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) ha concluso la mobilità nell’ ambito del progetto Erasmus+ “In cerca di nuovi orizzonti …andiamo!” (looking for new horizons … let’s go !”) codice progetto: 2023-1-it02-ka122-sch-000144911 con il Job Shadowing tenutosi presso l’Istituto Dimotiko Scholeio Pano Polemidion- Karmiotissasdi Pano Polemidia (Cipro).

In questo job shadowing tenutosi dal 22 al 26 aprile, ilpersonale scolastico coinvolto ha avuto modo di confrontarsi con una scuola partner nel progetto Etwinning“I don’t waste” e di portare la collaborazione virtuale sul piano reale di conoscenza e scambio di metodologie didattiche ed approcci organizzativi.

Grande è stata l’accoglienza dell’I.C. “Casopero” da parte del Dirigente Scolastico Petros Herodotou, dei docenti, in particolare le figure di coordinamento di Erasmus/Etwinning Yiota Ktori ed Eugenia Stylianou, che hanno fatto partecipare la delegazione dell’Istituto accompagnata dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Graziella Spinali, integrandola nelle attività didattiche e nella vita scolastica.

Anche gli alunni e le famiglie, rappresentati dal Presidente dei genitori Charalampos Attipas, hanno dato supporto ed una calorosa ospitalità così come il Sindaco di VasaKoilainou, Michalis Mosfilis, ed il Sindaco di Pano Polemidia, Kikis Mavris, che hanno omaggiato la delegazione scolastica cirotana offrendo il loro benvenuto più sentito.







L’Istituto “Casopero” ha avuto l’onore di essere seguito in questa mobilità dall’Ambasciatore Erasmus/E-twinningMaria Teresa Rugna ed ha potuto conoscere in modo più profondo la cultura cipriota con visite culturali ai villaggi di Vasa Koilainou (Museo della Pedagogia e dell’educazione) ed Omodos e con un bellissimo soggiorno nella città di Limassol.

L’attività di Job Shadowing ha di avuto forte impatto, sia a livello personale e professionale sia a livello dell’organizzazione gestionale, con l’acquisizione di competenze organizzative e gestionali, con lo sviluppodelle relazioni con i partner per future collaborazioni con alunni, organizzazione di gestione progettuale, nonché con l’acquisizione di competenze linguistiche, inclusive, digitali e ambientali.

“Il nostro Istituto sta sviluppando una dimensione sempre più Europea”, afferma la Dirigente Spinali, “e tali mobilità sono volte a rafforzare la via dell’internazionalizzazione orientata al miglioramento durevole nel tempo econtribuire non solo alla crescita della società a livello sociale, culturale ed economico, ma alla modernizzazione delle Istituzioni scolastiche”.

Si aggiunge un altro tassello ad una scuola di qualità, europea ed al passo con i tempi e le esigenze educative e formative degli alunni in un’ottica di condivisione, scambio internazionale e crescita sostenibile.