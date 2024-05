Share on Twitter

Il sindaco Sergio Ferrari di Cirò Marina ha annunciato con orgoglio che la città ha ottenuto per il ventiquattresimo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education (#FEE).

Con questa vittoria, Cirò Marina si conferma tra le località costiere più premiate di sempre, evidenziando l’impegno costante verso la tutela dell’ambiente marino e la qualità delle sue spiagge.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questo risultato, ribadendo che ottenere la Bandiera Blu non è mai stato un risultato scontato, ma piuttosto il frutto di un lavoro di squadra mirato e di lungo termine. In particolare, ha espresso gratitudine verso l’assessore al Turismo Giuseppe Strancia, il dirigente e i collaboratori del settore turismo dell’ente per il loro impegno e dedizione.







La costante attenzione alla programmazione, all’impegno e alla competenza sono stati citati come le ricette vincenti per valorizzare sempre di più le bellezze naturalistiche di Cirò Marina, mantenendo al contempo un saldo impegno per la sostenibilità ambientale.

La conferma della Bandiera Blu per il 2024 rappresenta quindi non solo un motivo di vanto per la città, ma anche un incoraggiamento a continuare lungo il percorso della responsabilità ambientale e della valorizzazione del territorio.

Cirò Marina dimostra così di essere una destinazione turistica all’avanguardia, capace di coniugare bellezza naturale, sostenibilità e qualità dei servizi offerti, confermandosi un luogo ideale per vacanze all’insegna della bellezza e del rispetto dell’ambiente marino.