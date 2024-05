Share on Twitter

Il 22 aprile 2024 – È con grande entusiasmo che annunciamo l’imminente pubblicazione del racconto autobiografico di Vincenzo Vetere, intitolato “Sotto il Sole Nuovo”. Il libro sarà disponibile su Amazon a partire dal 1º maggio 2024.

“Sotto il Sole Nuovo” è un viaggio intimo e potente attraverso la vita dell’autore, dall’età di 4 fino ai 19 anni, ambientato tra un piccolo paesino della Lombardia e la vibrante Cirò Marina in Calabria. Questo straordinario racconto cattura l’anima dell’Italia, tra le sfumature della provincia e i colori della costa, mentre Vetere condivide con il lettore la sua personale odissea.

Al centro della narrazione emerge il tema del bullismo, una piaga sociale che affligge molte comunità e che l’autore affronta con coraggio e sincerità. “Sotto il Sole Nuovo” non è solo un resoconto delle esperienze di Vetere, ma una testimonianza commovente sulla forza interiore necessaria per superare le avversità e rinascere.

Con una prosa coinvolgente e autentica, Vincenzo Vetere ci porta in un viaggio emozionante attraverso la sua infanzia e adolescenza, illuminando i momenti di oscurità con la luce della speranza e della resilienza.







“Mi sono impegnato a mettere in luce ogni sfumatura della mia storia, perché credo che ognuna di esse abbia contribuito a plasmare l’uomo che sono diventato”, ha dichiarato Vetere. “Con ‘Sotto il Sole Nuovo’, spero di ispirare coloro che lottano contro il bullismo e di offrire loro la fiducia necessaria per abbracciare la propria rinascita”.

“Sotto il Sole Nuovo” sarà disponibile in formato ebook e cartaceo su Amazon a partire dal 1º maggio 2024. Non perdete l’opportunità di immergervi in questa toccante storia di resilienza e speranza.